"تمبلر" يقرر حظر المحتوي الإباحي

قال جيف دونوفريو، المدير التنفيذي لموقع التدوين "تمبلر"، إنه لن يعد يسمح بالمحتوى الأباحي.

ويعد هذا التغيير تراجعاً كبيراً في سياسة الشركة القائمة على إدارة الموقع والتي عرفت منذ تأسيسها في 2007 بأنها تتسامح مع المواد الخاصة بالكبار.

وسيغطي الحظر، الذي يبدأ في 17 ديسمبر (كانون الأول) "الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات التي تصور أعمال الجنس.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من إزالة تطبيق الشركة من متجر أبل للتطبيقات عندما تم اكتشاف محتوى يتعلق باعتداء جنسي على أطفال على تلك المنصة و "تمت إزالته على الفور" ، وفقاً لبيان لـ "تمبلر" صدر في ذلك الوقت.

وأشار دونوفريو إلى أن "نشر أي شيء ضار بالقصّر، بما في ذلك المواد الإباحية للأطفال، أمر بغيض وليس له مكان في مجتمعنا".

وأضاف "لطالما كانت لدينا سياسة عدم التسامح مطلقاً مع هذا النوع من المحتوى".