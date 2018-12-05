ألمانيا: فولكسفاغن تتخلي عن محركات الديزل والبنزين في 2026

قال ميشائيل يوست، رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة، في فولسبورغ أمس الثلاثاء :" في 2026 سيبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق".

يذكر أن فولكسفاغن تعول بشكل رئيسي، مثل بقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية، وتنوي التخلي عن سيارات البنزين والديزل.

وأوضح يوست، في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات"، أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن تحقيقها إلا بوقف تسيير سيارات بمحرك احتراق في الطرق في 2050.

وتابع أن فولكسفاغن تتوقع بناءً على ذلك بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول 2040، لافتاً إلى التوقف عن إنتاج مثل هذه السيارات في ذلك التاريخ.

وحسب تصريحات يوست، من المتوقع طرح آخر 9 موديلات جديدة من سيارات البنزين والديزل في الأسواق في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي.

وكانت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أعلنت منتصف الشهر الماضي زيادة استثماراتها في السيارات الكهربائية، وذاتية القيادة، والرقمنة، للأعوام الخمسة المقبلة إلى نحو 44 مليار يورو، منها 30 مليار يورو للسيارات الكهربائية حسب ما صرح به هربرت ديس، رئيس الشركة.