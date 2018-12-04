دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لدفع الإصدار التجريبي من واجهة One في دول أخرى ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد سامسونج لدفع الإصدار التجريبي من واجهة مستخدم One لمستخدمي هواتف Galaxy Note 9 في مناطق أخرى حول العالم.

بدأت شركة سامسونج مؤخراً في دفع الإصدار التجريبي من واجهة مستخدم One لمستخدمي هواتف Galaxy S9 وGalaxy S9 بلس في الولايات المتحدة، حي تشير التوقعات إلى أن سامسونج تتوسع بدفع الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم لاحقاً لمستخدمي هواتف Note 9، و Note 8، وأيضاً S8 وS8 بلس في مناطق أكثر حول العالم.

وقد بدأت بالفعل الشركة في إطلاق واجهة مستخدم One لمستخدمي Galaxy Note 9 في الولايات المتحدة، كما تبدأ اليوم أيضاً في دفع الواجهة للمستخدمين في الهند، وألمانيا، حيث تتيح سامسونج الإشتراك في المعاينة للإصدار التجريبي عبر تطبيق Samsung Members.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي من واجهة One في مناطق أخرى لاحقاً، لمن لديه بالفعل عضوية في Samsung Members، حيث تتوفر لاحقاً في بولندا، إسبانيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، إلى جانب كوريا الجنوبية.

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هذا الموضوع سامسونج تستعد لدفع الإصدار التجريبي من واجهة One في دول أخرى ظهر على التقنية بلا حدود.