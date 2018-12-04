دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: تفاصيل أول بث بتقنية الـ 8K .. يأتي بإمكانات مُذهلة

قررت قناة تليفزيونة يابانية اطلاق بث للمرة الأولى في العالم، بتقنية 8K والتى توُصف بأنها قائقة الدقة وجودة الصورة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية لإنتاج الأفلام.

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وبحسب ما أعلنت عنه قناة «NHK» اليابانية فإن التقنية هذه تظهر لأول مرة من خلال عرض فيلم هوليود «Space Odyssey» الذى تنتجه الشركة الأمريكية «Warner Bros».

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«الرؤية الخارقة» هكذا أطلقت القناة اليابانية على التقنية الجديدة، التى أكدت أنها بدأت في تطويرها منذ عام 1995، حيث بلغت دقتها 16 ضعف دقة تلفزيونات HD التقليدية.

للمرة الأولى في العالم تبدأ قناة فضائية يابانية ببث عروض بتقنية الـ 8K alqiyady 1 للمرة الأولى في العالم تبدأ قناة فضائية يابانية ببث عروض بتقنية الـ 8K

للمرة الأولى في العالم تبدأ قناة فضائية يابانية ببث عروض بتقنية الـ 8K

ومن المقرر أن يكون العرض صاحب هذا الشرف هو فيلم «Space Odyssey» alqiyady 1 ومن المقرر أن يكون العرض صاحب هذا الشرف هو فيلم «Space Odyssey»

ومن المقرر أن يكون العرض صاحب هذا الشرف هو فيلم «Space Odyssey»

تبلغ دقتة التقنية الجديدة 16 ضعف دقة تلفزيونات HD التقليدية alqiyady 1 تبلغ دقتة التقنية الجديدة 16 ضعف دقة تلفزيونات HD التقليدية

تبلغ دقتة التقنية الجديدة 16 ضعف دقة تلفزيونات HD التقليدية

ولكن الكثير حول العالم لا يملكون شاشات تمكنهم من استقبال هذه التقنية alqiyady 1 ولكن الكثير حول العالم لا يملكون شاشات تمكنهم من استقبال هذه التقنية

ولكن الكثير حول العالم لا يملكون شاشات تمكنهم من استقبال هذه التقنية

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وتقول القناة أن الكثير من المواطنين حول العالم لا يملكون شاشات تمكنهم من استقبال صورة 8K والتى تنوى بثها قريبًا، حيث تُخطط القناة لبث البطولة الدولية للألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020» بهذه التقنية.

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وفي هذا السياق، أطلقت «Samsung» و«LG» مؤخرًا شاشات قادرة على البث بتقنية 8K، ولكن بأسعار باهظة يصعب على معظم الناس اقتنائها الآن. المزيد:

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