صعد اليوم..الأفريقي التونسي ينتظر الهلال في أبطال أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

تجاوز الأفريقي التونسي ضيفه الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” ضمن إياب الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في رواندا بين الطرفين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسينتظر الأفريقي التونسي الفائز من مباراة الهلال السوداني ونظيره جيه كيو يو المقرّر بها غدٍ”الأربعاء”.