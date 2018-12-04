حكومة إسرائيل تشكر قطر ومصر

وكتب السفير الإسرائيلي في تغريدة له عبر "تويتر" أن الحكومة الإسرائيلية تشكر قطر مصر وملادينوف لجهودهم لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تأمل بالتوصل إلى اتفاق طويل المدى، يحافظ على أمن إسرائيل من جهة، وإلى تنمية غزة من جهة أخرى".
جاءت التغريدة على خلفية تمرير 15 مليون دولار إضافية إلى "حماس" في القطاع قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين في غزة وسيذهب جزء منها إلى عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة.
وأثارت الدفعة الأولى التي قدمتها قطر وقامت بتمريرها بحقائب سفر نقلها السفير محمد العمادي جدلا في إسرائيل، بعد أن أعقبها تصعيد أمني خطير بعد إطلاق "حماس" نحو 500 صاروخ على إسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع، بحسب موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.
وقالت مصادر إسرائيلية إن "صور إدخال الحقائب المحملة بالأموال القطرية، عن طريق معبر إيرز/ بيت حانون المرة السابقة، أثار موجة من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية".
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