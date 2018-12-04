"الشبل - 2"... مدرعة فولاذية تنتجها السعودية (صور)

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وتمتلك المدرعة "شبل — 2" زجاجا مدرعا في الأمام والجانبين، يوفر الحماية نفسها التي يوفرها الدرع، كما تتميز بوجود فتحات رماية في الجوانب، وفي الخلف، وحماية خزان الوقود ضد نيران الأسلحة الرشاشة الخفيفة والقنابل اليدوية.
وتم تصميم غرفة المحرك بحيث يمكن الوصول بسهولة للأجزاء، التي تتطلب صيانة دورية، كما تم تزويد العربة بمنصة ذات ارتفاعات متعددة لتمكين الرامي من الحصول على الوضع المناسب أثناء الرماية.
وتتميز عجلات المدرعة بأنها مبطنة بحشو مقاوم للرصاص. وتمتلك المدرعة السعودية إمكانات إضافية تشمل قاذف قنابل دخانية وأجهزة اتصال.
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