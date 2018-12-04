أمير قطر يزور ماليزيا الأربعاء ويلتقي مهاتير محمد

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وذكر سفير ماليزيا لدى الدوحة أحمد فاضل بن شمس الدين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الأمير القطري سيبحث مع مهاتير محمد سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، كما سيبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت شمس الدين إلى "وجود إرادة سياسية قوية لدى الدولتين لتطوير العلاقات، وذلك في ظل الحكومة الماليزية الجديدة، وهناك تطور في العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مستمر".

وأعرب السفير الماليزي عن ارتياح بلاده للزيارة الناجحة التي قام بها أمير قطر لماليزيا في أكتوبر 2017، مشددا على ضرورة الحفاظ على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على جميع المستويات لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة.

وسيقوم أمير قطر خلال الزيارة التي لم تحدد مدتها، بتكريم الفائزين بـ "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد"، التي ستقام في مدينة بوتراجايا يوم الجمعة المقبل.

وأنشئت جائزة التميز في مكافحة الفساد عام 2016 من قبل "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" الذي يديره النائب العام القطري علي بن فطيس المري، المحامي الإقليمي الخاص لمكافحة الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وتنقسم الجائزة إلى أربعة أقسام، هي الابتكار في مكافحة الفساد، والبحث الأكاديمي في مكافحة الفساد، وجائزة إبداع الشباب، وجائزة إنجاز العمر في مكافحة الفساد.