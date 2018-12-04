خادم_الحرمين يدعو #أمير_قطر لحضور قمة #مجلس_التعاون_الخليجي في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد لعزيز، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفادت وكالة “قنا” القطرية بأن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، سلم الرسالة لوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، اليوم الثلاثاء في الدوحة.