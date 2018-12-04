شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. شاب يتمكن من الإمساك بذئب مفترس شرق الليث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الليث:

نجح شاب سعودي في الإمساك بـ”ذئب” مفترس، شرق محافظة الليث، بعد أن فتك باثنين من الخراف من حظيرته الخاصة، حيث قص أثره لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه ويتمكن من الإمساك به حياً.

الشاب أحمد بن عبيد السراجي الشريف الذي يلقب بـ”صائد الذئاب” تعقب الذئب الذي فتك مساء أمس باثنين من الخراف من حظيرة المواشي الخاصة به، وقام بتتبع أثره لمسافة 15 كلم حتى عثر عليه في منطقة وعرة.

وحينما عثر عليه قام السراجي بتخويفه حتى خرج منها، ثم طارده بالسيارة لأكثر من نصف ساعة حتى دخل في حفرة بجانب أحد أعمدة الكهرباء وتمكن من القبض عليه حياً.

وهذه هي المرة الثانية التي يقبض فيها الشاب السراجي على ذئب، حيث سبق أن قبض على ذئب العام الماضي، وأطلق سراحه في مركز حقال التابع لمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.