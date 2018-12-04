الأردن يقر شروط التملك لأبناء غزة المقيمين على أراضيه‎

اتخذ مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور عمر الرزاز، قرارات بشأن مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وجاء القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء الأردني، الإثنين، بموجب توصية اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة في وقت سابق.

وقرّر المجلس السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو 5 سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء والذي لا يحمل "لمّ شمل"، بتملّك شقّة في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.



وأكد مجلس الوزراء الأردني أهميّة التنسيق مع وزير المالية ودائرة الأراضي والمساحة لإعداد آليّة واضحة لتقديم طلب التملّك.

كما قرّر مجلس الوزراء الأردني السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008، لتضمينه بنداً ينصّ على إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات (الديزل) التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5.5 طن لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على مذكرة التفاهم والتعاون المقرر توقيعها بين جهازيّ الأمن العام في المملكة الأردنيّة الهاشميّة والشرطة الفلسطينيّة في مجال مكافحة المخدرات.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من العلاقات والروابط الوثيقة والمميزة بين الأردن وفلسطين، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة في منع ومكافحة الجريمة بشكل عام والجرائم المنظّمة والعابرة للحدود بشكل خاص، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقليّة.

كما تأتي المذكّرة بهدف تعزيز العمل المشترك، والتعاون على أساس الشراكة التكامليّة في سبيل حماية المجتمع والمواطنين لدى البلدين من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.