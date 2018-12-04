دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي احذر هذه الـ 4 علامات.. فربما هاتفك مُخترقًا أو أحدهم يتجسس عليك!

لم تعد الهواتف المحمولة تقتصر على كونها وسيلة اتصال بل أصبحت أيضًا مكاناً لتسجيل ذكرياتك وحساباتك المختلفة وغيرها من الأشياء المهمة وربما يكون كثير منها سري بالنسبة لك.

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ولهذا السبب عليك الحذر من ظهور هذه العلامات على هاتفك فربما تُشير إلى إنه مخترق أو ربما أن هناك أحد يتجسس على هاتفك:

1) بطء هاتفك ربما يُعني أن أحدهم يستخدم برنامج تجسس يُدعى malware لسحب معلوماتك من عليه، كما أن سخونته قد تُعني أن هناك برنامجًا أخر يعمل على سحب معلوماتك.

2) نفاذ البطارية سريعًا قد يُعني أنك تحتاج إلى واحدة جديدة ولكن هناك احتمالية وجود برنامج يُسيطر على معلوماتك.

3) استهلاك الباقة سريعًا ربما تُعني أن مخترق جهازك ينقل المعلومات منه عن طريقة باقتك.

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4) تشغيل البلوتوث دون أن تُفعله أنت ربما يُعني أن أحد الأشخاص يتسلل إلى معلومات هاتفك عبره.المزيد:

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