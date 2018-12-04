"يوتيوب" تطلق خاصية التشغيل التلقائي للفيديو عبر التطبيق لجميع مستخدميها

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية كتب - عاصم الأنصاري: أعلنت شركة يوتيوب عن إطلاقها خاصية التشغيل التلقائي للفيديو بشكل افتراضي لجميع مستخدميها، خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني. وكانت "يوتيوب" أطلقت منذ ستة أشهر، خاصية التشغيل التلقائي للفيديو لمشتركي خدمة "يوتيوب بريميوم" على الصفحة الرئيسة للتطبيق. وتسمح هذه الميزة بمشاهدة محتوى الفيديو بطريقة سريعة وفعالة عبر الصفحة الرئيسية سواء عبر تفعيل الصوت أو التقليب المباشر للمحتوى في حال التصفح السريع، فيما يمكن التحكم بتفعيل الخاصية أو إيقافها حسب رغبة المستخدم بالإضافة إلى حرية الاختيار في تحديد عملها التلقائي سواء عبر الشبكات اللاسلكية فقط أو الاتصال بشكل دائم دون مراعاة نوع الاتصال.

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