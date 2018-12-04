شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إماراتية هندية لتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين متحف زايد - غاندي الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع الوزارى لأعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والذى عقد على مدار يومين فى أبوظبى .

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد للوفد الهندى المشارك فى الاجتماع برئاسة وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند سوشما سواراج - حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية وام اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وتاريخية راسخة مع جمهورية الهند .

وقال إن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون المشترك فى مختلف القطاعات بما يعود بالخير على الشعبين .

من جانبها وجهت وزيرة الخارجية الهندية،التهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى الـ47، مشيدة بما يجمع البلدين من علاقات متميزة واستراتيجية وتعاون مشترك فى شتى المجالات .

وأكد الجانبان - خلال الاجتماع - أهمية العمل معاً لتعزيز وتطوير العلاقة الاستراتيجية التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والهند لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين، إضافة إلى مواصلة التنسيق المشترك ضمن المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المحافل الدولية.

كما أكدا أهمية تبادل ومشاركة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وبحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة، واتفق الجانبان على تعزيز الجهود فى مكافحة الإرهاب وإدانة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ودوافعهم .

وشهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسوشما سواراج ، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التنموى فى أفريقيا بين وزارتى الخارجية والتعاون الدولى فى دولة الإمارات والشؤون الخارجية فى جمهورية الهند، ومذكرة تفاهم لتبادل العملات بين بنك الاحتياطى الهندى والمصرف المركزى الإماراتي.

كما شهد الجانبان حفل الإعلان عن تدشين متحف " زايد - غاندى " الرقمى فى منارة السعديات بأبوظبى والمزمع افتتاحه فى مارس 2019 ، والذى يعد أول متحف رقمى فى نيودلهى و أول متحف رقمى مشترك بين البلدين ، ويقام تكريماً لذكرى القائدين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومهاتما غاندى الزعيم الهندي.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن متحف " زايد - غاندى " الرقمى يسهم فى نقل فلسفة قائدين عظيمين للأجيال القادمة ويمكنها من التعرف على إنجازاتهما وخدماتهما الجليلة للإنسانية جمعاء وكذلك الاقتداء بقيمهما الراسخة القائمة على التسامح والسلام .

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية فى جمهورية الهند سوشما سوراج إن معرض " زايد - غاندى " الرقمى يعبر عن رؤية كل من المهاتما غاندى ومؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للمحبة للسلام والتسامح .