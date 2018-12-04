شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: سررت بلقاء فريق عمل مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل عدة أيام حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا جديدا يحسب لها ولقيادتها، حيث أصبح جواز السفر الإماراتى الأول والأقوى عالميا، حيث يمكن لحامل الجواز الإماراتى السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية التقى فريق عمل مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتى، حيث أثنى على عملهم وانجازهم .

وقال بن زايد "سررت اليوم بلقاء فريق عمل مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي الذي بذل جهودا لافتة ليتصدر الجواز الإماراتى المركز الأول عالميا .. كفاءة وطنية تعمل بهمة وتفان نفتخر بها .. هذا الإنجاز المشرف ليس مركز دولى متقدم فحسب بل ثقة ومسئولية نحملها ليستمر الوطن فى موقع الريادة.



صورة جماعية لفريق جواز السفر الاماراتى مع الشيخ محمد بن زايد