شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعين حكومة تضم وزيرا جديدا للمالية بعد الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد عاهل البحرين اليوم الثلاثاء تعيين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء، والذى شكل حكومة تضم وزيرا جديدا للمالية دون أى تغييرات أخرى فى الحقائب الأساسية.

كانت الحكومة قدمت استقالتها يوم الأحد إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة كما يقتضى القانون بعد الانتخابات البرلمانية فى المملكة.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حل محل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة فى منصب وزير المالية.