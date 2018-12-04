- 1/2
- 2/2
ولكن هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، خرجت اليوم الثلاثاء، لتنفي هذه الشائعة في بيان رسمي، وأكدت أنه لا صحة بشأن قيامها بتفريق السحب، بغرض زيادة الأمطار.
وأوضح الناطق باسم الهيئة في البيان، أن الصورة المتداولة تعود لعام 2010، وأنها تعود لطائرة برنامج فيزياء السحب "استمطار السحب"، المعني بزيادة الهاطل المطري.
وأضاف أن هذه التجربة أقيمت في معظم الدول، بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تبنت فكرة "استمطار السحب" قبل 3 سنوات، بضخها لـ 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي)، لتشجيع العلماء والباحثين في هذا المجال على إجراء الأبحاث الرائدة لمدة 3 سنوات.
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحكم السعودية في هطول الأمطار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .