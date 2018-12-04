عون يدعو القيادات الحزبية إلى الوعي بـ "دقة الظرف" اللبناني

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، القيادات الحزبية إلى "الوعي" بدقة الظرف الذي تشهده البلاد، "وسط ممارسات معادية وتهديدات متزايدة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عون بافتتاح المبنى الجديد للمكتبة الوطنية بالعاصمة بيروت، في احتفال رسمي حضره رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورؤساء حكومات سابقون، ومسؤولون.

وجرى ترميم المبنى بتمويل حصل عليه لبنان على شكل هبة من دولة قطر.

تأتي دعوة عون للقيادات الحزبية، على خلفية مقتل محمد أبو دياب مرافق الوزير الدرزي السابق وئام وهاب، المدعوم من النظام السوري و"حزب الله"، السبت الماضي، إثر توتر مع قوات الأمن خلال محاولة إحضار وهاب للتحقيق معه بتهمة "التشهير" بالحريري.

وقال عون: "يجدر بكل القيادات أن تعي دقة الظرف الذي يمر به الوطن، وسط ممارسات معادية وتهديدات متزايدة".

وأضاف: "ما سمعناه في الأيام الماضية، وما تلاه من ردود فعل، لم يسئ إلى شخص أو فريق أو جماعة، بل أساء إلى الوطن وجميع أبنائه، وكاد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا ما لن نسمح به أبدا".

وشدد على أن "الاستقرار الذي ينعم به لبنان لن يستطيع أي طرف أو جهة سياسية أو حزبية أن يستهدفه، خصوصا أن المؤسسات القضائية والأمنية قادرة على وضع حد للتجاوزات في القول أو في ردود الفعل، وعازمة على تصحيح الأخطاء في الأداء عندما تقع".

والأسبوع الماضي، انتشر مقطع فيديو لـ "وهاب" وهو يتعرض فيه لرفيق الحريري وعائلته، ونجله سعد، ما أثار استهجانا عارما في الشارع السني.

وفي سياق منفصل، توجه الرئيس اللبناني بالشكر إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي "رعى ودعم مسيرة نهوض المكتبة التاريخية المرتبطة بذاكرة تأسيس لبنان".

من جانبه، رأى السفير القطري لدى لبنان محمد حسن جابر الجابر، أن "المساهمة القطرية في إعادة إحياء بيت ذاكرة التاريخ اللبناني الفكري والعلمي بهذا المشروع، انعكاس، لتحقيق الذات القطرية على قاعدة الاستثمار في الإنسان".

وأضاف: "نحن، ورغم كل ظروف الحصار الذي تعرضت له دولة قطر، نلتزم بالإيفاء بتعهداتنا، وهذه هي دولة قطر، كما تعرفونها".

ومنذ 5 يونيو / حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بالدوحة، متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.