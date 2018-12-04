السيسي يبحث مع وزير الدفاع السوداني "التحديات الأمنية" في المنطقة

القاهرة / الخليج 365

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع وزير الدفاع السوداني عوض محمد بن عوف، "التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة بالمنطقة".

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم أثناء زيارة عوف للقاهرة غير محددة المدة، بحضور وزير الدفاع المصري محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة بالبلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي.

ونوه إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة، وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية.

بدوره، أكد وزير الدفاع السوداني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية.

وتمر العلاقات بين مصر والسودان منذ فترة بحالة من الهدوء مقرونة بزيارات متبادلة على مستويات متعددة، في مقدمتها رئيسا البلدين.

ومرارا، شهدت العلاقات بين الجارتين توترات جراء تباينات في قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.