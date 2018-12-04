أمير قطر يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة مجلس التعاون بالسعودية

قام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال استقباله من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

الصفحة الرئيسية > السياسة, الدول العربية, عناوين اليوم 04.12.2018 Doha

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدعوته لحضور أعمال القمة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن دعوة الملك السعودي "تتضمن دعوة أمير قطر لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري".

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال استقباله من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.