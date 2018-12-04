الثقفي يكرم منسوبي العلاج الطبيعي

صحيفة الخليج الإلكترونية

كرّم الأستاذ “تركي بن عوده أبو زهير الثقفي” مدير مستشفى ينبع العام منسوبي إدارة التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي حيث تم تكريم الدكتور مصعب بن اسماعيل العلوه وذلك لإنتهاء عقده بالمستشفى وتكريم الأستاذ ماضي بن صالح الزهراني لانتقاله لصحة مكة كما تم تكريم الأستاذ ياسر بن محمد الحبيشي و الأستاذ محمد بن عبدالله الحربي لتميزهما في العمل.

كما أكد “الثقفي” أن تكريمهم ما هو إلا واجب تُمليه علينا أخلاقيات الأخوة والزمالة بيننا وبين من عملوا معنا وشاركوا بشكل كبير في تقديم خدمات جليلة لوطنهم ومجتمعهم، ولهم علينا حق التكريم والوداع اللائق بهم وبالدور الذي قاموا به خلال فترة عملهم كما نكرم المتميزين لبذل المزيد.