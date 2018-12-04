فريق المركز السعودي (CBAHI) ينهي زيارته لمستشفى الزلفي العام

صحيفة الخليج الالكترونية اطلع على الخدمات المقدمة وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض بجميع المستشفى أنهى فريق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI )، زيارته مستشفى الزلفي العام لمدة ثلاثة أيام، وخلال ذلك قام الفريق بزيارة جميع أقسام المستشفى والإطلاع على الخدمات المقدمة وقياس تطبيق معايير جودة سلامة المريض. وفي ختام الزيارة شكر مدير المستشفى، الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، الفريق وعلى رأسهم قائد الفريق الدكتور عبدالله الحميدان على ما قدموه من مجهود وعمل للخروج بنتائج هذا التقييم.

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