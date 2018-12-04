صحيفة الخليج الالكترونية نفى الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عمليات تفريق السحب والتي شهدت تداولاً واسعًا في المنطقة الغربية خلال اليومين الماضيين . وقال الناطق الرسمي: لا صحة لتفريق السحب، والصور المتداولة في مواقع التواصل لما قيل إنها لطائرة تفريق السحب، قد التقطت عام 2010 وهي لطائرة برنامج فيزياء السحب “استمطار السحب” والمعني بزيادة الهاطل المطري، وهذه التجربة أُقيمت في معظم الدول بهدف زيادة كمية الأمطار من خلال السحب الركامية الممطرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن #الأرصاد: هذه حقيقة الصور المتداولة بشأن طائرة عمليات تفريق #السحب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .