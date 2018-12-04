شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان» ترد على مقطع المواطن الغاضب «لو عنده واسطة نقلتوه» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت مديرية الشؤون الصحية بجازان، على مقطع فيديو متداول، لمواطن تم تصويره في مستشفى بيش غاضباً من عدم نقل مريض له.

وظهر المواطن في المقطع وهو يتحدث قائلاً: “إن مريضه لو كان قريب مسؤول أو لديه واسطة لكان تم نقله فوراً”، في إشارة إلى عدم إحالة المريض إلى مستشفى متقدم.

وأوضحت صحة جازان، في بيان لها، أنه تم استقبال المريض بمستشفى بيش العام يوم الجمـعة 22 / 3 /1440هـ في تمام الساعة 7:25 صباحاً ويعاني من ضعف مزمن بعضلة القلب cardiomyopathy ويعتمد على المدرات البولية التي توقَّف عن تناولها في الفترة الأخيرة دون الرجوع للطبيب المختص، ويعاني من مرض السكري ويستخدم الأنسولين، ويشتكي من ورم في الجزء السفلي من الجسم وصعوبة في التنفس.

وأضافت أنه تم إجراء الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب في تمام الساعة ٧:٣٣ صباحاً، وتم إعطاؤه الأدوية اللازمة وبدأت حالته بالتحسن، ونظراً لمطالبة ذوي المريض بنقل الحالة مباشرة بالإسعاف دون إجراء التنسيق الطبي إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، فقد تم إيضاح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم تنويم الحالة في تمام الساعة 10 صباحاً والبدء بإجراءات التحويل عبر نظام “إحالتي” الإلكتروني وفق المتبع، وقد رفض ذوو المريض استكمال إجراءات التحويل.

وتابعت في بيانها أن ذوي المريض طلبوا، إخراجه من المستشفى يوم السبت 23 / 3 /1440هـ على مسؤوليتهم، وقاموا بتعبئة النماذج الخاصة بذلك، علماً بأن الصحة خصصت الرقم 937 لاستقبال شكاوى المرضى وملاحظاتهم للتعامل معها بمهنية بأسرع وقت ممكن.

وأكدت صحة جازان في ختام بيانها على اهتمامها بتقديم الخدمات الصحية اللازمة لجميع المرضى، وحرصها على معالجة أي ملاحظات أو تقصير يَرِدُها عبر القنوات الرسمية، متمنين الصحة والسلامة للجميع.