شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مناخي: أخدود هوائي بارد يؤثر على بعض مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح معاذ الخلف، الباحث في الطقس والمناخ، أن هناك تأخراً في تعمق الأخدود الهوائي البارد، على أجواء المملكة، عبر أجواء الشمالية الغربية حتى بعد ظهر اليوم؛ نظراً لاستمرار تلاشي وتكون منطقة تخلخل في الضغط، بين أواسط وشرق المتوسط كما يكون له دلالة علمية واضحة لقوة وتمركز حالة عدم الاستقرار على المنطقة الغربية خاصة على خط تماس ما بين شمال جدة وينبع.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار ستأخذ مسارها التدريجي جنوب جدة وحتى الليث، مما يسمح بتعمق امتداد مرتفع جوي على الشمالية الغربية وكلما اتجهنا شرقاً والأطراف الشمالية للقطاع الغربي بصحبة كتلة هوائية قطبية باردة.

وتابع الخلف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الهواء البارد سيأخذ مساره التدريجي على ما تبقى من أجواء الشمال والوسطى والشرقية خاصة كلما اتجهنا شمالاً تبعاً لتحرك مناطق التخلخل في الضغط، ومع نهاية الأسبوع يتم بعون الله تعالى تعمق محور الأخدود الهوائي البارد القطبي حتى الأجواء الجنوبية للشرقية والوسطى.