شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تنفي إنشاء صالة جديدة بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت الهيئة العامة للطيران المدني الخبر المتداول عن مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتستوعب ٣٠ مليون مسافر سنوياً. وأوضحت الهيئة أن المقصود هي “الصالة رقم ١” بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، التي تعمل الآن تحت التشغيل التجريبي منذ شهر مايو الماضي.

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