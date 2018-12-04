شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تحذر مرتادي 12 طريقاً بالمدينة.. وحالة تأهب بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، مستخدمي 12 طريقاً في المنطقة نظراً لهطول الأمطار عليها، وطالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار، فيما استُنفرت فرق الطوارئ بفرع وزارة النقل استعداداً لمواجهة أي طارئ.

وشملت تلك التنبيهات “طريق الهجرة” الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطريق المدينة – تبوك المزدوج، وطريق ينبع النخل – الفقعلي – العيص، وطريق الفقعلي – المندسة – بواط، وطريق أميرة – المرامية، وطريق شجوى – العلا، وطريق الأحمر – عدان، وطريق وادي الفرع، وطريق العلا – بدا، وطريق الورد، وطريق العلا – حائل، وطريق الأبرق.

واتخذ فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة 4 إجراءات: متابعة الطرق ومباشرتها فوراً، وتوفير وسائل السلامة اللازمة بالموقع، وإيقاف فرقة المراقبة بالموقع، وتجهيز فرقة الطوارئ استعداداً لمواجهة أي طارئ.