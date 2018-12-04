الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي تتفقان على تبادل الأسرى والمعتقلين

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الإثنين، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية وقّعا اتفاقاً لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين.

وقال وزير الخارجية اليمني في تصريحات إعلامية إن مراحل تنفيذ الاتفاق يجب أن تتم عبر هيئة الصليب الأحمر الدولية وتحديد قوائم الأسرى من الجانبين.

وأضاف اليماني أن تفاصيل الاتفاق وآلية تنفيذه ستعلن خلال مشاورات السلام المقبلة المقررة في السويد، مشيراً إلى أن الاتفاق ما زال في حاجة إلى ضمانات من أجل تنفيذه.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو امتثال الحوثيين للقرارات الدولية، مؤكداً أن الانقلاب الحوثي يجب أن ينتهي.

جاء هذا في أعقاب المشاورات التي عقدها وزير الخارجية اليمني اليماني، اليوم الإثنين، مع المبعوث السويدي إلى بلاده بيتر سمنبي.

وقدم المبعوث السويدي عرضاً مفصلاً عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات، مؤكداً موقف بلاده الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.

وفى سياق متصل، قالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن توقيع الاتفاق بين ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين تم برعاية من المبعوث الأممي مارتن جريفيث الذي وصل صنعاء في وقت سابق الإثنين.

وذكرت المصادر أن مشاورات السويد ستتوج بالإفراج عن المعتقلين والأسرى كأحد أبرز إجراءات بناء الثقة التي تؤدي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بنود الاتفاق الخميس المقبل في السويد.

وأوضحت المصادر أن وفد مليشيا الحوثي سيغادر غداً الثلاثاء عبر مطار صنعاء إلى الكويت برفقة السفير الكويتي لدى اليمن تمهيداً للسفر إلى السويد التي تستضيف مشاورات السلام المقبلة.

ويقبع نحو 4 آلاف معتقل في سجون الحوثيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.