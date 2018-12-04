أفضل كاميرات الهواتف الذكية لعام 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

نشر موقع "تومز غايد" التقني، قائمة بأفضل كاميرات للهواتف الذكية لعام 2018، والتي شهدت ظهور عدد من أشهر الهواتف الذكية، وغياب أخرى شهيرة.

وتصدر هاتف "جوجل" الأخير "بيكسل 3" القائمة، بحصوله على لقب أفضل كاميرا هاتف ذكي على الإطلاق.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content جوجل بيكسل 3

* أفضل كاميرا هاتف ذكي: جوجل بيكسل 3

تم اختيار "بيكسل 3" لإطلاقه تحسينات كبيرة في كاميرا هاتفه الذكي الأحدث، واستفاد من تقنيات "جوجل" المميزة وأبرزها دعمه بمساعد جوجل الذكي وتقنيات التصوير الحسابي، ليقدم أفضل صورة يمكن التقاطها بهاتف ذكي حتى الآن.

كما أن "بيكسل 3" يمكنها طمس أي مشهد غير مرغوب من داخل الصورة، كما تساعد العدسة المزدوجة على التركيز على تفاصيل في الخلفية مثلا، بالإضافة إلى جلب صورة محسنة إلى حد بعيد في الضوء المنخفض، بفضل ميزة "نايت سايت".

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content galaxynote9

* أفضل كاميرا لمساعد جوجل: سامسونج جالكسي نوت 9

حيث أن تقنية "سين أوبيمايزر" في هاتف "جالكسي نوت 9" تجعله قادر على التعرف على نحو 20 سيناريو مختلف للمشهد، وضبط إعدادات كاميرا الهاتف علىنحو سريع لالتقاط صورة مثالية مع تباين ونسبة سطوع وتشبع مناسبة.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content xsmax

أفضل كامير لهاتف آيفون: آيفون إكس إس ماكس

تمكنت شركة أبل الأمريكية من تحسين كاميرات هواتفها في الآونة الأخيرة، لكن في هاتف "آيفون إكس إس ماكس"، تمكنت من إضافة مستشعر يحتوي على بيكسلات أكبر وأعمق، للسماح بالتعامل مع الضوء بنسبة أفضل بـ50% تقريبًا عن كاميرا هاتف "آيفون X"، كما أن وضع تصوير "سمارت إتش دي آر" الجديد يجعل الصور أفضل وأسرع بصورة مذهلة.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content nokia 7.1

أفضل كاميرا هاتف اقتصادي: نوكيا7.1

حيث دعمته "نوكيا" بكاميرا مثالية، وبسعر لا يتجاوز الـ350 دولار أمريكي.

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* أفضل كاميرا هاتف بعدسات ثلاثية: هواوي بي 20 برو

لن يتخيل كيف يمكن أن هاتف "هواوي بي 20 برو" يقدم تجربة فريدة من نوعها بتقديمه هاتف بعدسات ثلاثية، ولكن الأبرز دعمه بتقنيات مذهلة تجعل التجربة مثالية إلى حد بعيد.