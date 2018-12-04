"تمساح" الجيش المصري في ساحات الأهرامات... بالصور

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمدرعة المصرية "تمساح"، وأمامها مجموعة من جنود الجيش المصري في منطقة الأهرامات بالجيزة. وعرضت القوات المسلحة المصرية عائلة مركبات "تمساح" المدرعة، من فئة MRAP المقاومة للألغام والكمائن (المصرية الصنع)، وعناصر القوات الخاصة المصرية، وفي الخلفية أهرامات الجيزة، حيث يقوم المسؤولون بالتسويق للمنتج المصري ليجد لنفسه مكانة في السوق العالمية.

وعرضت مصر أسلحة جديدة لأول مرة خلال فعاليات معرض "إيديكس"، الذي يقام على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أن يعقد كل عامين.

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