أول دولة عربية تطلق عملات بلاستيكية

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وأضاف أن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشددا على أن القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.
وتعتبر مصر أول دولة عربية تنتج النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة "البوليمر"، بعد رواجها حاليا في أكثر من 20 بلدا مختلفا، أبرزها أستراليا وكندا وفيجي وموريشيوس ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا وفيتنام والهند وبريطانيا، بحسب "الوطن".
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