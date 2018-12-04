فريق بحثي مصري يصمم وحدة لمعالجة المياه الجوفية بالحصى والبكتريا

نجح فريق بحثي من المركز القومي المصري للبحوث، في تصميم وحدة لمعالجة المياه الجوفية بيولوجيا، باستخدام طريقة سهلة وغير مكلفة تعتمد على استخدام الحصى والبكتيريا.

ويعد احتواء المياه الجوفية على نسب عالية من الحديد والمنجنيز، من أبرز المشاكل التي تواجه المجتمعات التي تعتمد عليها، ويوجد بعض العيوب المرتبطة بالمعالجة الكيميائية لها مثل ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات والحاجة إلى مساحة كبيرة من الأراضي لإقامتها، ولكن الطريقة الجديدة، أقل في التكلفة وأوفر في المساحة، وتعطي نتائج مماثلة.

ويقول الدكتور أحمد محمود شعبان، من شعبة بحوث البيئة بالمركز، ورئيس الفريق البحثي، إن الوحدة تعتمد في تصميمها على استخدام سلالة من البكتيريا المؤكسدة للحديد والمنجنيز لتقوم بوظيفة معالجة المياه، ويتم تحميل هذه البكتيريا على حصى.

ويضيف أن الوحدة تتكون من 6 أنابيب مختلفة الأقطار، يتم حشوها بأنواع مختلفة من الحصى المحملة بالبكتيريا، ومن خلال مرور المياه عليها تحدث لها معالجة، لتخرج المياه مطابقة للحدود المسموح بها، وذلك وفق الاختبارات الطبيعية والكيميائية والبكتيريولوجية.