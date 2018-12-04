إمرأة طلبت من زوجها التوقف عن التدخين فقام بتقطيعها إربًا

قام رجل يدعى بيتر مورسكوف بقتل زوجته الحامل في شهرها السابع بعدما طعنها 8 مرات في أماكن متفرقة من جسدها بمنزلهما الواقع في منطقة سامارا أوبلاست بروسيا بعدما غضب بشدة لأنها طالبته بالتوقف عن التدخين لأن السجائر ستؤذي جنينها.
وأصيب بالجنون وأمسك بسكين المطبخ وطعن زوجته بمنطقة المعدة والصدر والعنق ثماني مرات حتى هرعت ابنتها إلى الجيران تطالبهم بإنقاذ والدتها.
وعلى الفور تم طلب الإسعاف لأولغا وجنينها وعندما وصلوا لمكان الواقعة وجدوا الأم وجنينها قد ماتا.
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