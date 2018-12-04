لص يخسر 400 ألف يورو في دقائق

وقع لص في شر أعماله عندما أراد أن يخفي مبلغا كبيرا من المال عن أعين الناس والشرطة وفي النهاية لم يجن الا الحسرة بعد ضياع ٤٠٠ ألف يورو في غضون دقائق.

ووفقا للموقع الرسمي لشرطة امستردام في هولندا، كانت دوريات الشرطة تنفذ حملة للقبض على عدد من المستأجرين من الباطن المخالفين لشروط الإقامة، وحين دخلت أحد المباني وخلال التفتيش عثرت على مبلغ ٤٠٠ ألف يورو مخبأين في غسالة ملابس.

كما عثرت الشرطة إلى جانبه على ماكينة لعد النقود ومسدس ومجموعة متنوعة من الهواتف، مشيرة في بيانها إلى أنها وجدت المبنى خاليا من أي ساكن.