كارثة "البوتوكس".. كادت أن تقطع شفاه إحدي الفتيات

بسبب حملات "البوتوكس" المنتشرة حاليًا بين السيدات في المملكة البريطانية، كادت فتاة أن تفقد شفاهها للأبد، بعد حقنها بمادة "البوتوكس" .

"راشيل كينير" البالغة من العمر 28 عاماً، تواجدت في منزل إحدى صديقاتها بصحبة أخريات، وذلك عندما تم حقنها بمادة البوتوكس لملء الشفاه، ولكنها شعرت بعدها بآلام في الشفاه وتورم وتضخم شديدين، الأمر الذي أدى إلى ذهابها للمستشفى سريعاً.

وأكد الأطباء أن البوتوكس تم حقنه في شرايين الفم، مما أدى إلى كارثة وتورم وآلام، وكادت أن تفقد السيدة شفاهها، بعدما دفعت حوالي 220 جنيهاً إسترلينياً من أجل حقن "البوتوكس".