دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كريم تُطلق هذه الخدمة في مصر.. وقريبًا بالسعودية

أطلقت شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط، خدمة "كريم باص" في مصر لحجز الحافلات؛ حيث ستقل أسعارها بنسبة 60 إلى 70% عن خدمات السيارات الخاصة.

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وأشارت شركة كريم، إلى إنها ستوسع هذه الخدمة في الفترة المقبلة لتجعلها بالمملكة العربية السعودية وباكستان؛ حيث سيقتصر على مستخدمي تطبيقها تحديد مواقع الإقلاع والوجهات المقصودة ثم تتبع مسار الحافلة.

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وفي هذا السياق قالت، هدير شلبي، مدير عام شركة كريم، في تصريحات صحفية، إن الدراسات التي أجروها كشفت أن 40% من المصريين لا يحصلون على خدمة نقل تناسب احتياجاتهم في حين أثبتت الدراسات أن النقل الجماعي يسهم في خفض الازدحام بنسبة 70%.

© alqiyady كريم تُطلق هذه الخدمة في مصر.. وقريبًا بالسعوديةالمزيد:

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