أنهيار سعر الجنيه الجنوبي سوداني أمام الدولار في أسواق (جوبا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أنخفض سعر الجنيه بدولة جنوب السودان انخفاضا مفاجئا أمام الدولار الامريكي صباح امس حيث وصل الى مبلغ (255) جنيها مقابل الدولار الواحد بعد ان كان (208) في السابق بعد توقيع اتفاق السلام بين الاطراف الجنوبية،وعزا التجار في سوق (كونجو كونجو) ارتفاع الدولار المفاجئ بسبب اقتراب موسم اعياد الكريسماس حيث قام التجار بشراء كبير للدولار لاجل شراء البضائع الخاصة بالعيد ، في سياق منفصل بدأت الصين في العمل في انشاء طريق (جوبا – توريت) السريع الذي يربط ولايتي وسط الاستوائية مع ولاية شرق الاستوائية، وكان رئيس حكومة الجنوب في السابق اعلن مؤخرا ان البلاد ستقدم النفط الخام مقابل تأهيل البنية التحية لتفادي وقوع الاموال في ايدي المسؤولين.

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