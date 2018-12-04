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السعودية ترفض تسوية نزاع مع قطر

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ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة إن تمنع بث شبكة "بي إن" المملوكة لقطر، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى "بي أوت كيو" على محتوى "بي إن".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وقال مسؤول تجاري في جنيف إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر.

وشبكة "بي إن سبورتس" العالمية محجوبة في السعودية، في إطار المقاطعة التي فرضتها المملكة على قطر منذ ما يزيد على عام. وقطعت الرياض وحلفاء عرب العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017 متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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