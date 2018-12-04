- 1/2
- 2/2
ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة "بي إن" المملوكة لقطر، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى "بي أوت كيو" على محتوى "بي إن".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية العالمية محجوبة في السعودية، في إطار المقاطعة التي فرضتها المملكة على قطر منذ ما يزيد على عام. وقطعت الرياض وحلفاء عرب العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017 متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفض تسوية نزاع مع قطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .