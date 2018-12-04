أمر ملكي بحريني بتشكيل حكومة جديدة

ووفقا لموقع "الأيام" فقد جاء في الأمر الملكي "بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 56 لسنة 2018 الصادر في 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".

وأضاف الموقع "يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء".

كما قام الموقع بذكر أسماء كل من الوزراء في الحكومة الجديدة وفق المادة الثانية والثالثة.