أمير قطر يكشف عن وصفته لتجاوز أزمة عربية

أكد أمير قطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه "بالكتاب نبني المزيد من الوعي الفردي والجماعي ونتجاوز كشعوب أزمتنا الثقافية".

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وتابع أنه "بتحويل القراءة الحرة إلى أسلوب حياة نرتقي نحو الازدهار والنماء".

جاءت تغريدة أمير قطر، بعد زيارته لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته الـ 29، المقام تحت شعار "دوحة المعرفة والوجدان" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

كما أشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدته إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب يشغل مكانة أساسية في المشهد الثقافي القطري.