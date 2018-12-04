مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركة المنتجة لمقاتلات "رافال"

القاهرة / الخليج 365

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركة "داسو" الفرنسية المنتجة لمقاتلات "رافال".

جاء ذلك خلال لقائه إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي للشركة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأشاد السيسي بمستوى التعاون القائم مع الشركة الفرنسية، مؤكدا تطلع بلاده إلى مواصلة هذا التعاون وتطويره، في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال الصناعات الجوية الحربية، بحسب البيان.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" حرصه على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به مع مصر، بهدف تزويدها باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية.

ومثلت صفقات التسليح العسكري "رأس الحربة" في العلاقات المصرية ـ الفرنسية عقب تولي السيسي السلطة في يونيو / حزيران 2014، حيث باتت فرنسا أحد مصادر التسليح المصري بجانب الولايات المتحدة وروسيا.

وفي فبراير / شباط 2015، وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بتوريد 24 طائرة من طراز "رافال"، تسلمت مصر منها 12 طائرة حتى اليوم.