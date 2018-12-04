الصحة: هذه حقيقة الخطاب المتداول المتضمن قرارات تتعلق بالبدلات

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن الخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن قرارات تتعلق بالبدلات هو خطاب مزور. وأكدت وزارة الصحة حسبما أوضحت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.وفقا لـ”الرياض”.

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