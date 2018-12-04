شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 عاملاً مخالفاً لنظام الاستثمار التعديني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة الرياض، أن اللجنة الدائمة لمخالفي نظام الاستثمار التعديني أوقفت 29 عاملاً مخالفاً. وأضاف المتحدث أن اللجنة وقفت على 20 موقعاً مخالفاً في منطقة الرياض، مشيراً إلى حرص إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات، والحد من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني. وتابع أنه يتم توجيه الجهات المختصة بمنع هذه التجاوزات والمخالفات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.

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