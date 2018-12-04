شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن استدعاء دراجات «تورينج».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء دراجات (Touring) من Harley Davidson، 2017 – 2018. وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يتمثل في وجود خلل في نظام القابض الهيدروليكي (الكلتش) قد يؤدي إلى فقدان السيطرة؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

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