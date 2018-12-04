واشنطن تدعو أوروبا لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، الأوروبيين إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، مؤكدة أن هذا البرنامج يمثل "تهديداً خطيراً ومتنامياً".

وقال الموفد الأمريكي الخاص إلى إيران بريان هوك: "إنه تهديد خطير ومتنام" و"نرغب برؤية الاتحاد الأوروبي في أن يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران".

جاءت تصريحات هوك على متن الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى بروكسل، للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي.

وأكد أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، والقاضية بفرض "أقصى الضغوط على إيران ستكون أكثر فعالية" في حال قامت دول إضافية بفرض عقوبات مماثلة للأمريكية على إيران.

وأضاف هوك أن "تقدماً" تحقق في هذا المجال، مشيراً إلى اقتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات "على أفراد وكيانات تسهل برنامج الصواريخ الإيراني".

وكانت واشنطن قد نددت بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة "لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط"، حسب ما قال وزير الخارجية الذي اعتبر هذه التجربة "خرقاً لقرار مجلس الأمن 2231 الصادر عن مجلس الأمن".

وبعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية جداً على إيران، كما تواصل التنديد ببرنامجها الباليستي، ودورها "في زعزعة استقرار" منطقة الشرق الأوسط.