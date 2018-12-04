أكاديمية برشلونة الملكية تحتفي بعمر الشريف ونجيب محفوظ في الإسكندرية

بالتزامن مع ذكرى ميلاد أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، استقبلت القاهرة، الإثنين، وفدا من الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة، والذي يزور مكتبة الإسكندرية لتقديم كتب ووثائق عن نجيب محفوظ والفنان العالمي عمر الشريف، في لقاء مع دكتور مصطفي الفقي، مدير المكتبة؛ لبحث التعاون المشترك، حيث يضم الوفد الدكتورة بياتريث هوفمان صاحبة متحف عمر الشريف بجزر الكناري.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإسباني أمسية، الجمعة المقبل، عن نجيب محفوظ وأخرى عن عمر الشريف، يعرض خلالهما حمدي زكي المستشار السياحي لمصر بمدريد سابقًا، فيلمًا وثائقيًا عن صاحب نوبل نجيب محفوظ.

كما يلقي حمدي زكي محاضرة عن الفنان العالمي عمر الشريف عقب كلمة بهذا الشأن للدكتور محمد عفيفي صاحب كتاب "شبرا .. إسكندرية صغيرة".



يذكر أن الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة من المؤسسات العريقة،تم إنشاؤها منذ 3 قرون وتهتم بالفنون المتنوعة فى جميع بلدان العالم، ومنها الحضارة المصرية القديمة.