دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع حاسب LG Gram بحجم 17 بوصة يظهر على موقع Best Buy ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر حاسب LG Gram الجديد على موقع Best Buy الالكتروني، ويبدو انه مثيرًا للاهتمام حيث انه ظهر بحجم 17 بوصة وشاشة IPS بجودة 2560 × 1600، والاهم من ذلك هو انه يزن اقل من 3 رطل.

وبالمقارنة، فإن حواسب HP و Dell التي يبلغ حجمها 17 بوصة والتي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، تزن ضعف ذلك تقريبًا. كما إن حاسب Asus VivoBook Pro يزن حوالي 4.6 رطل، فعادةً ما يُنظر إلى الحواسب المحمولة ذات حجم 17 بوصة على انها بدائل لأجهزة حواسب سطح المكتب، إلا أن LG قررت إحضار حاسب Gram بوزن أقل من 3 رطل لكيلا يكون هناك مشكلة في حمله.

وتقول LG ان هذا الحاسب سيستمر في العمل لمدة 19.5 ساعة بعد الشحنة الواحدة، ووفقًا لقائمة Best Buy، يتميز الحاسب المحمول بذاكرة SSD بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى الجيل الثامن من معالج Gen Core i7 من إنتل. كما يتضمن الحاسب أيضًا مقبسًا لسماعة الرأس وثلاثة منافذ USB-A 3.1 ومنفذ USB-C واحد ومنفذ HDMI واحد، بالإضافة إلى قارئ بطاقة microSD.

ويبدو أن قائمة مواصفات Best Buy غير صحيحة، حيث ان قائمة الشركة توضح أنه يحتوي على ثلاثة منافذ USB-C، ولكن زعمت بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى ان الحاسب سيحتوي على ثلاثة منافذ USB-A.

أما عن السعر، فيأتي حاسب Gram الجديد ذو حجم 17 بوصة بسعر 1699.99 دولار.

المصدر

هذا الموضوع حاسب LG Gram بحجم 17 بوصة يظهر على موقع Best Buy ظهر على التقنية بلا حدود.