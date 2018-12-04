دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحذيرات من لعبة PUBG في الأردن

قامت مديرية الأمن الأردنية بالتنبيه على أفرادها بعدم تحميل لعبة PUBG التي لاقت انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، محذرة إياهم من أن تحميلها أو لعبها سيُعرضهم لعقوبات شديدة.

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وقالت مديرية الأمن أن اللعبة أصبحت منتشرة بين مرتبات الأمن بشكل خاص، وبين أفراد الشعب بشكل عام، مشيرة إلى أن لعبة PUBG تُمثل خطورة كبيرة، نظرًا لتحريضها على العنف، وتركز في جوهرها على تشكيل جماعات مسلحة.

ولم تكن مديرية الأمن هي المديرية الأردنية الوحيدة التي تقدمت بمطالبات لحجب اللعبة، فبحسب ما ذكرت مواقع وصحف عربية، فقد تقدمت مديرية التعليم بمطالبات مماثلة، مؤكدة أنها تشكل خطرًا على الطلاب، الذين يلعبونها في جميع الأوقات.

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جدير بالذكر أن لعبة PUBG صارت حديث العالم خلال الأشهر الأخيرة، وأصبحت واحدة من أكثر الألعاب الشعبية حول العالم خلال العام الجاري.

ووفقًا لما ذكرته تقارير، فإن اللعبة يستخدمها حوالي 400 مليون شخص على مستوى العالم، ويلعبها يوميًا أكثر من 85 مليون مستخدم.

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