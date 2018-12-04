شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتل فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون فلسطينيون، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فلسطينيا فى اشتباك بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية دخلت طولكرم وداهمت عدة منازل واجتمع حشد فى المنطقة. وقال مسئولون بقطاع الصحة الفلسطينى إن القتيل يدعى محمد حبالى ويبلغ من العمر 22 عاما، وأضافوا أنه أُصيب برصاص فى الرأس. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن قواته فتحت النار أثناء ما وصفها بأنها أعمال شغب عنيفة. ولم يذكر سقوط أى قتلى أو جرحى. وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن القوات كانت تقوم بعملية عندما اندلعت "أعمال شغب عنيفة ألقى عشرات الفلسطينيين الحجارة خلالها". وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بمداهمات فى الضفة الغربية لاعتقال من تشتبه فى أنهم نشطاء.

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