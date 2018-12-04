أنور قرقاش: تجمعنا علاقات مميزة مع نيودلهى وتشهد مجالات أوسع من التعاون

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الإمارات تجمعها علاقات ثنائية مميزة مع نيودلهى، مشيرا إلى أن لنجاح اللقاءات الثنائية بين الشيخ محمد بن زايد، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.



أنور قرقاش

وقال قرقاش :"لقاءات مثمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزيرة الخارجية الهندية معالى سوشما سواراج، العلاقات الثنائية المتميزة مع نيودلهى تشهد مجالات أوسع من التعاون المشترك مع جارنا التاريخى".